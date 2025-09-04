Son Mühür / Merve Turan - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda 46 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yakalananlar arasında 8 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu bildirildi.

Eş zamanlı baskınlar

Bakan Yerlikaya’nın aktardığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik yürütülen çalışmalarda 46 kişi gözaltına alındı.

“Düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor”

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düzensiz göçle mücadelede kesintisiz bir şekilde çalışıldığını vurguladı. Paylaşımında, “Cumhuriyet başsavcılıklarımızı, emniyet birimlerimizi, Göç İdaresi Başkanlığı personelimizi tebrik ediyorum. Göç olgusunu; düzenli ve düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü ve güvenli geri dönüş, kaçakçılıkla mücadele ve sınır güvenliği boyutlarıyla ele alıyoruz.

Düzensiz göçe karşı, sınırlarımızda, hudut kapılarımızda ve ülke genelinde mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” ifadelerine yer verdi.