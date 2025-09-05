İzmir’de düzenlenen Türkiye–Azerbaycan 4. Enerji Forumu kapsamında kente gelen Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinden Petkim ve STAR Rafineri tesislerini ziyaret etti.

SOCAR Başkanı Rovshan Najaf’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki enerji iş birliği, SOCAR’ın yeni yatırım planları ve bölgesel stratejik hedefler gündeme geldi.

Petkim ve STAR Rafineri’nin önemi

Görüşmelerde, 60 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi olan Petkim’in hem ülke hem de sektör için taşıdığı değere dikkat çekildi.

Ayrıca yıllık 13 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip STAR Rafineri’nin, Petkim’e güvenilir nafta tedariki sağlayarak Türkiye’nin enerji güvenliğinde üstlendiği kritik rol vurgulandı.

Heyette kimler vardı?

Ziyarette, iki ülke bakanlarının yanı sıra üst düzey devlet ve kurum temsilcileri de yer aldı. Katılımcılar arasında;

Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın İklim Temsilcisi Muhtar Babayev,

Azerbaycan Enerji Bakan Yardımcısı Orhan Zeynalov,

Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva,

Türkiye Enerji Bakan Yardımcısı Zafer Demircan,

BOTAŞ Genel Müdürü Abdülvahit Fidan,

TEİAŞ Genel Müdürü Orhan Kaldırım,

TP Petrol Dağıtım Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu da yer aldı.