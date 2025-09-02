Denizli’nin Buldan ilçesinde başlayan orman yangını altıncı gününe girdi. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Denizli Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, yangına 20 helikopter ile havadan, 619 araç ve 2 bin 205 personel ile karadan müdahale ediliyor. Valilik, yangının enerjisinin büyük ölçüde düştüğünü ancak söndürme çalışmalarının güç koşullara rağmen sürdüğünü bildirdi.

Zorlu arazi şartları söndürmeyi güçleştiriyor

Açıklamada, yangının devam ettiği bölgede arazi yapısının zorlu olmasının müdahaleyi güçleştirdiği vurgulandı. Çalışmaların, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle koordineli şekilde yürütüldüğü aktarıldı.

Valilikten vatandaşlara uyarı

Denizli Valiliği, vatandaşların yangınla ilgili gelişmeleri yalnızca resmî kaynaklardan takip etmesi gerektiğini hatırlatarak, “Yangından etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verdi.