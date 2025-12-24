Son Mühür- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da bulunduğu jet, henüz belirlenemeyen nedenle Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde dağlık araziye düşmesinin ardından attığı tweetle yeni bir tartışmaya kapı araladı.

Bakan Yerlikaya mesajında,

''Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.

Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.'' ifadelerine yer vermişti.

Ancak Bakan Yerlikaya'nın tweetinde Trablus'a Tripoli demesi, uçağın kuyruk numarasını ve kalkış saatinin yanlış yazması eleştirileri de beraberinde getirdi.

Bir tweette üç hata birden...



Gazeteci Hilal Köylü,

İnsan 1 hata yapabilir, burada kaç hata var?

1- Trablus niye İngilizce yazıldı?

2- Kuyruk numarası neden yanlış? (Doğrusu 9H-DFS ama 9H-DFJ yazılmış)

3- Düşüş saati niye yanlış yazıldı? (Kamera görüntülerinde 20.44, açıklamada 20.52)'' hatırlatmasında bulundu.

O bölgeyi 350 yıl biz yönettik...



Gazeteci Gürkan Zengin ise,

"Tripoli" mi?

350 sene idaremizde kalmış, asırlar boyu "Trablus", "Trablusgarp" dediğimiz yere biz Türkler ne zamandan beri "Tripoli" diyoruz?'' sorusunu sorarak yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

Durun ve düşünün çağrısı...



İşbirliği ve Dayanışma Topluluğu Kurucu Başkanı İzmirli avukat Ali Bay da,

''O şehrin adı Triboli değil, Trablusgarp'tır.

​Tweet'e bakıyoruz... İçişleri Bakanımız, Libya'dan bahsederken "Tripoli" diyor.

​Durun ve düşünün!

Meydanlarda "Eyy Batı!" diye kükreyenler, "Abdülhamid'in yalnızlığına terk etmeyeceğiz" diye hamaset yapanlar; iş resmiyete gelince neden birdenbire Batı'nın diliyle konuşmaya başlar?

​"Tripoli" ne demektir Sayın Bakan?

O toprakların adı bizim hafızamızda, şehitlerimizin kanında ve devletimizin arşivinde Trablus'tur!

​Mustafa Kemal Atatürk, o çöllerde "Tripoli" için değil, Trablusgarp için savaştı!

Şehit Enver Paşa, oradaki direnişi "Tripoli" adına değil, Osmanlı sancağı adına örgütledi!

​Siz, "Turkey" ibaresini "Türkiye" yapmakla övünürken; ecdadın at koşturduğu, "Gönül Coğrafyamız" dediğiniz şehre İtalyan sömürgecilerin verdiği ismi layık görüyorsanız, ortada vahim bir şuur kaybı var demektir.

​Dizilerde Osmanlıcılık oynamak kolaydır; ama asıl millilik, Batı'nın haritasına bakıp "Tripoli" demek değil, tarihin haritasına bakıp "Trablus" diyebilmektir.

Ya olduğunuz gibi görünün ya da göründüğünüz gibi konuşun!'' çağrısında bulundu.