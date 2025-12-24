Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Ankara’da meydana gelen uçak kazasında Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesi üzerine ülke genelinde 3 günlük milli yas ilan etti.

Ankara’daki uçak kazası Libya’yı yasa boğdu

Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad’ın da aralarında bulunduğu heyetin, Ankara’da yaşanan uçak kazasında yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Libya Silahlı Kuvvetleri’ndeki silah arkadaşlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

Ülke genelinde 3 gün milli yas

Açıklamada, Al-Haddad ve beraberindeki heyetin ölümü nedeniyle Libya genelinde 3 gün süreyle milli yas ilan edildiği duyuruldu. Bu kapsamda, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında bayrakların yarıya indirileceği, resmi törenler ile kutlamaların askıya alınacağı belirtildi.

“Resmi görev dönüşü trajik kaza” vurgusu

Libya Ulusal Birlik Hükümeti’nin açıklamasında, söz konusu kararın, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Muhammed Al-Haddad ve beraberindeki heyetin, Türkiye’de resmi bir görevden dönüş sırasında meydana gelen trajik kazada hayatlarını kaybetmeleri nedeniyle alındığı ifade edildi.

Dibeybe’den Ankara’ya heyet talimatı

Açıklamada ayrıca, Abdulhamid Dibeybe’nin, kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Türk makamlarıyla doğrudan temas kurulması için Libya Savunma Bakanlığı’na talimat verdiği aktarıldı. Bu doğrultuda, olayın koşullarını incelemek üzere Ankara’ya resmi bir heyet gönderileceği bildirildi.

Soruşturma süreci yakından takip ediliyor

Libya yönetimi, kazaya ilişkin sürecin Türkiye ile koordinasyon içinde yürütüleceğini ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirterek, hayatını kaybeden heyetin anısına saygı duruşunda bulundu.

