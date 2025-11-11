İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) ait bir askeri kargo uçağının Gürcistan topraklarında kaza geçirmesiyle ilgili son gelişmeleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bakan Yerlikaya, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmekte olan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Gürcü Mevkidaşı ile temas kuruldu

Kazanın hemen ardından diplomatik temasları başlattıklarını belirten Bakan Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmeye ilişkin bilgi veren Yerlikaya, "Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Bakan da olay yerine geçiyor," ifadelerini kullandı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Bakan Ali Yerlikaya, açıklamasına kazayla ilgili en kritik detayı ekleyerek, "Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor," dedi. Kaza bölgesinde Türk ve Gürcü ekiplerin iş birliği içinde çalıştığı anlaşılırken, Bakan Yerlikaya, sözlerini "Aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum," diyerek tamamladı. Kaza nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, tüm dikkatler bölgedeki kurtarma faaliyetlerine çevrilmiş durumda.