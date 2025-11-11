Son Mühür- CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne taşıdığı Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliklerine yapılan seçime dair Meclis kararına AYM'den görevsizlik nedeniyle ret kararı geldi.

CHP'li Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Murat Emir ve 133 milletvekili imzasıyla AYM'ye yapılan başvuruda HSK'ya seçilen

Fuzuli AYDOĞDU (Yargıtay Üyesi)

Hakan YÜKSEL (Yargıtay Üyesi)

Seyfi HAN (Yargıtay Üyesi)

Cengiz AYDEMİR (Danıştay Üyesi)

Alişan TİRYAKİ (Avukat)'nin atamalarının iptali ve yürütmenin durdurulması için AYM'ye başvuru yapmıştı.

AYM'den gelen görevsizlik kararına İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer,

''Elveda Anayasa!'' sözleriyle tepki gösterdi.



Vahim bir gelişme...



''Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı bir ortamda; AYM denetim yetkisini sınırlandıran bir karar verdi. TBMM'deki çoğunluk tarafından "Meclis Kararı" olarak nitelendirilen işlemler denetim dışı kaldı.'' hatırlatmasında bulunan Prof. Sözüer, ''Vahim gelişme karşı oy gerekçesinde şöyle ifade edildi.

"Hukuk devletinin asli unsuru, “Yönetilen” kadar “Yasama Organı”nı da hukuka bağlamaktır. Aksi hâlde normatif hiyerarşi zarar görür. Belirtilen eksiklere rağmen bu işlemin “denetim dışı” bırakılması, Anayasa’nın üstünlüğü ilkesine aykırıdır." bilgisini paylaştı.

