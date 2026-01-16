Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16.01.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında; çişleri Bakanlığı tarafından 16 mülki idare amirinin birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesi dikkat çekti. Listede, İzmir'den iki isim yer aldı. Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet ve Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.

Diğer isimler ise şu şekilde:

- Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Abdulkadir Çelik

- Haliliye Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin

- Mülkiye Müfettişi Mehmet Tunç

- Kocaali Kaymakamı Haluk Koç

- Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki

- Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir

- İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Asım Solak

- Defne Kaymakamı Oğuz Cem Murat

- Göç İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı Nazlı Demir

- Hukuk Müşaviri Ertuğrul Örnek

- Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı

- Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı

- İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İdris Arslan

- Sarayköy Kaymakamı İsmail Pendik