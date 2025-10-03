Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir programı kapsamında AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığı ile Aliağa Belediyesi’ni ziyaret etti. Görüşmeler basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

İlk durak: AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir temaslarına Aliağa’dan başladı. İlk olarak AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Bakan Işıkhan, partililer tarafından çiçekle karşılandı.

Ziyarette, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Aliağa AK Parti İlçe Başkanı Bedrettin Yaşar Demir ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Parti binasında gerçekleştirilen görüşmeler basına kapalı yapıldı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile görüştü

Bakan Işıkhan, ilçe başkanlığındaki programının ardından beraberindeki heyetle birlikte Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ı makamında ziyaret etti. Buradaki görüşme de basına kapalı gerçekleştirildi.

Program basına kapalı sürdü

Ziyaretlerde kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmazken, görüşmelerin detaylarının ilerleyen günlerde paylaşılması bekleniyor.