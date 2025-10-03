Son Mühür/Sercan Engerek- Çiğli Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız yönetiminde yapıldı.

Çiğli Belediyesine ait taşınmazların satışının yapılmak üzere tapu kayıtlarındaki ilgili kurumun haciz şerhinin kaldırılarak satış işleminin gerçekleştirilmesi, satış bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan prim borçlarına karşılık ödenmesine ilişkin protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’a yetki verilmesine yönelik önerge oybirliğiyle mecliste kabul edildi.

“Grup olarak canımız istemese de…”

Önerge görüşülürken söz alan AK Parti Grubu’ndan Kadir Önler, “Bazı noktaların altını çizmek istiyorum” diyerek şunları söyledi:

“Bizler Çiğli halkına hizmetlerin engellenmemesi için elimizden ne geliyorsa yaptık. Çiğli’nin en değerli arsalarının satışı Çiğli halkının yararına değil. Ama bu arsaların satışına oyan vermediğimizde karşımıza ne çıkacak? Çiğli’deki hizmetler durma noktasına gelecek. Biz çözümsüzlük tarafında değiliz. Hizmet konusunda ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Hizmetlerin durmaması açısından grup olarak burada canımız istemese de parsellerin satışlarına oybirliğiyle onay veriyoruz.”

Önler’e yanıt veren Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Çiğli’nin menfaatinin olumlu olduğunu düşündüğünüz her konuda sizinle beraber ortak hareket ettiğimiz için teşekkürlerimi sunuyorum. Bunu da bilmeniz isterim. Size özel söylüyorum Kadir Bey, içiniz rahat olsun. Siz diyorsunuz ya, canımız istemese de bazı şeyleri canınız istemeyebilir ama ben burada ortak karar aldığımız her şeyi, her yerde aynı şekilde söylerim” ifadelerini kullandı.

Kaner: Bu borcun hesabını kim soracak?

Önler'in ardından AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Kaner söz aldı. Çiğli’nin kıymetli mallarının satışının gerçekleştirileceğini belirten Kaner, Belediye Başkanı Yıldız’a “Siz geleli bir buçuk yıl oldu. SGK borçları ödensin diye çaba gösteriyoruz. Ancak çabamız göz ardı ediliyor. SGK ve vergi borçları konusunda en rahat ilçelerden biri Çiğli. Çünkü Çiğli borcuna sağdık. Birileri Çiğli’yi kötü yönetmiş ve borç yapmış. Bu borcun hesabını kim soracak?” diye konuştu.

Çiğli Belediyesinin beş senelik borcunun şimdiye kadar ödenmediğini savunan Kaner, sözlerine şöyle devam etti:

“Sizin önünüze gelen 3 milyarı geçen bir borç var. Geriye dönüp bu borcu neden ödemediler? Ben neden Çiğlili bir vatandaş olarak. Bunun hesabını sorma hakkı sizde. Belediyenin şirketi SGK borcunu ödememiş. İşçilere ödemiş ama devlete ödememiş. Belediye yönetimi değişti, parti devamlılığı aynı. O şirketteki arkadaşlar elleri ceplerinde dolaşıyor, biz de mallarımızı veriyoruz. Harmandalı’ndan şikâyet ederken hep diyoruz, Çiğli’nin layık olmadığı görüntüler olmasın. Bunun hesabı sorulmalı. Cezasızlık algısı var. Hesap sormanızı talep ediyoruz.”

“SGK isterse satışı yapılacak”

Kaner, Çiğli Belediyesinin yüzde 99 hissedarı olan şirketin SGK borcundan belediyenin sorumlu olduğunu söyledi.

“Önergeyi içimiz acıyarak oybirliğiyle onaylıyoruz” diyen Kaner, Yıldız'a seslenerek “Çiğli’nin hakkına sahip çıkma noktasında sizi göreve davet ediyorum. Burada satış kararı almıyoruz. SGK’ye giden kararda bazı taşınmazlar uygun görülmedi. Siz SGK ile protokol yapacaksınız ve SGK satışı isterse yapılacak” ifadelerini kullandı.

Yıldız: Varsa bir hata devlet onu bulur

Belediyesi Başkanı Yıldız, AK Partili Kaner’e “Ben de Çiğli’nin malı Çiğli’de kalsın isterim ama geçmişten gelen borçlarımızı ödemek için gayret ediyoruz. Geçmişten gelen borçlar kamuoyunun takdiridir. Varsa bir hata devlet onu bulur ve ortaya çıkarır” diye yanıt verdi.