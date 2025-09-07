Son Mühür- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçaklarda yolculara en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz olarak temin edilmesini sağlayacak uygulamanın başlatıldığını açıkladı. Uraloğlu, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla yolcu taşımacılığı yapan tüm havayolu işletmelerine gönderdiğimiz talimat kapsamında, uçuş süresince her yolcuya ücretsiz içme suyu verilmesi zorunlu olacak. Uygulama, uçuş süresine bakılmaksızın geçerli olacak” dedi.

Yolcu sağlığı ve konforu öncelikli

Bakan Uraloğlu, alınan kararın yolcu sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi:



“Özellikle yaz aylarında uzun beklemeler ya da kabin içi havalandırmanın yetersiz kaldığı durumlarda yolcuların susuz kalması; baş ağrısı, konsantrasyon kaybı ve tıbbi acil durumlara kadar uzanan riskler oluşturabiliyor. Bu uygulamayla hem sağlık risklerini azaltmayı hem de uçuş memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz.”

Uluslararası standartlara uyum

Uraloğlu, kararın uluslararası havacılık standartlarıyla uyumlu olduğunu da hatırlattı. Dünyadaki iyi uygulama örneklerinde yolcuların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının işletmelerin sorumlulukları arasında görüldüğünü belirten Uraloğlu, “Yolculara ücretsiz içme suyu ikramı, hem memnuniyeti artıracak hem de havayolu şirketlerimizin uluslararası saygınlığını güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.

Havayolu şirketleri için yeni dönem

Bakanlığın gönderdiği talimatla birlikte, artık yolcular içme suyuna ücret ödemek zorunda kalmayacak. Havayolu işletmelerinin bu uygulamayı tüm uçuşlarda eksiksiz şekilde yerine getirmesi gerekecek.