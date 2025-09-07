Son Mühür / Atakan Başpehlivan CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in damga vergisine getirdiği yeni artışları eleştirdi. Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Karabat, “Soygunun adı Damga Vergisi zammı oldu, darbenin faturası halka kesildi” sözleriyle iktidara yüklendi.

Özgür Karabat: Toplam zam yüzde 110’u geçti

Karabat, yılbaşında yüzde 43,9 oranında artırılan Damga Vergisi’ne, 1 Ekim itibarıyla yüzde 50 ek zam getirildiğini hatırlattı. “2025 yılında damga vergisine yapılan toplam zam yüzde 110’u geçti. 2026’nın başında da yeni artış kapıda” ifadelerini kullandı.

“Mehmet Şimşek’in programı yoksullaştırıyor”

CHP’li Karabat, Mehmet Şimşek’in göreve geldiği günden bu yana KDV oranını yüzde 18’den 20’ye yükselttiğini, ek MTV alınmasına öncülük ettiğini ve birçok kalemde vergi artışı yaptığını belirterek, “Program çalışıyor diyor; ama artan vergiler, büyüyen bütçe açığı, devasa faiz ödemeleri ve halkın çektiği yoksulluk onun sözlerini yalanlıyor” dedi.

“Vergi artışları gerçek enflasyonu gösteriyor”

Karabat, 2023’te 82,6 milyar TL olan Damga Vergisi tahsilatının 2024’te yüzde 78,9 artışla 147,8 milyar TL’ye yükseldiğini, 2025 bütçesinde ise 216,1 milyar TL hedeflendiğini anımsattı. Zamla birlikte bu rakamın 250 milyar TL’yi aşacağını belirterek, “İşçiye, memura, emekliye TÜİK eliyle yüzde 10-20 zam veriyorlar. Ancak vergi tahsilatı söz konusu olduğunda yüzde 100’leri aşan artış yapıyorlar. Vergi artışları bize gerçek enflasyonu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“Mali ayağı Mehmet Şimşek yönetiyor”

Karabat, yürütülen ekonomi politikasını “AK Parti’nin demokrasiyi rafa kaldırdığı, otoriter rejime geçtiği bir program” sözleriyle tanımlarken, “19 Mart’ta yapılan darbenin mali ayağını yöneten Mehmet Şimşek’in görevi halkı yoksulluğa mahkum edip servet transferini sürdürmektir” dedi.