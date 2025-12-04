Son Mühür- Türkiye’nin savunma sanayisindeki öncü kuruluşu Baykar, teknoloji birikimini nükleer enerji alanına taşıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı çarpıcı açıklamada, Baykar’ın 40 megavat (MW) kapasiteli bir Küçük Modüler Reaktör (SMR) prototipi üzerinde aktif olarak çalıştığını doğruladı. Bu hamle, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedeflerine ulaşmada yeni bir stratejik kapı açıyor.

Türkiye’nin 2050 enerji vizyonunda SMR’ların rolü büyüyor

Middle East Eye'da yer alan habere göre, Bakan Bayraktar'ın açıklamaları, nükleer enerjinin Türkiye'nin 2050 yılına yönelik uzun vadeli enerji planlarında giderek artan önemine işaret ediyor. Hükümet, gelecekte toplam 12 büyük ölçekli nükleer reaktör kurmayı ve elektrik üretiminin yüzde 10 ila 15’ini nükleer enerjiden sağlamayı hedefliyor. Bu büyük hedefin tamamlayıcısı olarak, yeni nesil kompakt reaktörlerin (SMR) devreye alınmasıyla toplam 5 bin MW’lık ek SMR kapasitesine ulaşılması planlanıyor.

Yeni yasal düzenleme yolda: Özel sektör teşvik edilecek

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, nükleer enerji sektörünü düzenlemek amacıyla kapsamlı bir yeni yasa tasarısının hazırlık aşamasında olduğunu da duyurdu. Bu yasal çerçeve, özel şirketlerin belirli teknik ve güvenlik standartlarını yerine getirmeleri şartıyla, yerli SMR prototipleri geliştirmesine olanak tanıyacak. Bakan, aynı zamanda nükleer alandaki Ar-Ge yatırımlarını desteklemek ve teşvik etmek için çeşitli mekanizmaların uygulamaya konulacağını vurguladı.

Selçuk Bayraktar: Nükleer kapasite oluşturmak stratejik zorunluluk

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, daha önce Eylül ayında yaptığı bir konuşmada nükleer teknolojilerin stratejik önemine dikkat çekmişti. Bayraktar, küresel enerji talebinin hızla arttığı bir dönemde, Türkiye'nin bu alanda hak ettiği seviyede olmadığını belirtmişti. "Kendi nükleer kapasitemizi kurmak ve bu teknolojiyi bağımsız bir şekilde geliştirmek zorundayız. Bunun yolu, binlerce mühendisi bu alanda yetiştirmekten geçiyor," sözleriyle yerli teknoloji geliştirmenin altını çizmişti. Baykar'ın bu alana girişi, şirketin savunma teknolojilerinden (Bayraktar TB2, Akıncı SİHA'lar gibi) kritik enerji üretimine uzanan geniş bir vizyonun parçası olarak değerlendiriliyor.

Türkiye toryum tabanlı teknolojileri yakından inceliyor

Bakanlık, Baykar’ın projesinin yanı sıra dünyadaki diğer erken aşama SMR teknolojilerini de mercek altına almış durumda. Bu kapsamda, toryum yakıtıyla çalışan otonom reaktör sistemleri üzerine çalışan Danimarka merkezli Copenhagen Atomics şirketine teknik bir heyet gönderildiği açıklandı. Türkiye'nin önemli toryum rezervlerine sahip olması, bu kaynakların gelecekteki yerli enerji üretiminde stratejik bir potansiyel taşıdığına işaret ediyor.

SMR teknolojisi: Hız, güvenlik ve kompakt çözümler

Küçük Modüler Reaktörler, dünya genelinde halen deneysel aşamada bulunan ancak geleceğin nükleer teknolojisi olarak kabul edilen kritik bir alandır. SMR'lar, geleneksel büyük reaktörlere kıyasla daha düşük maliyetli, daha güvenli ve daha hızlı inşa edilebilme avantajları sunmaktadır. Bu kompakt reaktörlerin ticari ölçekte yaygınlaşması için uluslararası alanda çalışmalar sürerken, Baykar'ın 40 MW'lık prototip geliştirme hedefi, Türkiye'yi bu deneysel teknolojide öncü ülkeler arasına taşıma potansiyeli taşımaktadır.