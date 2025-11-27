Son Mühür- Ulusal Yargı Ağı Projesi’nden (UYAP) yapılan bildirimde, “Daha önce İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi biriminde 2025/318 numaralı dosyada 18/12/2025 tarih 13.45 saatte verilmiş olan duruşma günü iptal edilmiştir” açıklaması yer aldı. Sistemde görünen ilk duruşma günü 18 Aralık 2025 olarak paylaşılmıştı.

"Duruşma tarihi verildiği iddiası doğru değil"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin bir bilgi notu yayımlayarak kamuoyunda oluşan tartışmalara açıklık getirdi. Açıklamada, mahkemenin henüz tensip işlemi yapmadığı ve yalnızca iddianameyi kabul ettiği vurgulandı.

Bilgi notunda şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi henüz tensip işlemi yapmamıştır, yalnızca iddianamenin kabulü kararı verilmiştir. Duruşma tarihi verildiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Önce gün verilip sonra iptal edildiği yönündeki haberler de gerçeği yansıtmamaktadır.”