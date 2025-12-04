Son Mühür- Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın “Ege’yi füzelerle kapatacağız” sözlerine sert ve net bir yanıt verdi. Bakanlık, Türkiye’ye yönelebilecek her türlü tehdide karşı gerekli kapasite ve kararlılığa sahip olunduğunu vurguladı.

Dendias’tan Türkiye’yi hedef alan sözler

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Atina’da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye’yi bölge için tehdit olarak niteledi. Dendias, Ege Denizi’nin yalnızca donanma unsurlarıyla değil, adalara konuşlandırılacak seyyar füze sistemleriyle de korunacağını ifade ederek, denizin karadan denetim altına alınacağını ileri sürdü.

MSB: “Ege’de barış ve istikrar önceliğimiz”

Dendias’ın açıklamalarına, Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk haftalık basın bilgilendirme toplantısında yanıt verdi. Aktürk, Türkiye’nin temel önceliğinin Ege Denizi başta olmak üzere bölgede barış ve istikrarın korunması olduğunu belirterek, Yunanistan’ın tüm askeri faaliyetlerinin yakından takip edildiğini kaydetti.

Türkiye’nin yapıcı ve diyalogdan yana tutumunun sürdüğünü ifade eden Aktürk, Atina yönetiminden de benzer bir yaklaşım beklendiğini dile getirdi.

“Gerçek dışı açıklamalar olumlu atmosferi zedeliyor”

Bazı Yunan yetkililerin söylemlerinin iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz etkilediğini belirten Aktürk, uluslararası anlaşmalarla örtüşmeyen ve gerçeklikten uzak beyanların mevcut olumlu atmosferi zayıflattığını söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir tehdit unsuru olmadığına dikkat çeken Aktürk, buna karşın Türkiye’ye yönelmesi muhtemel her türlü tehdidin bertaraf edecek güç ve kararlılığa sahip olduğunu vurguladı.

Terörle mücadelede son durum paylaşıldı

Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin de bilgi verildi. Son bir hafta içerisinde 2 PKK’lı teröristin teslim olduğu, operasyon bölgelerinde çok sayıda mağara, sığınak ve barınağın tespit edilerek imha edildiği açıklandı. Suriye harekât alanlarında bugüne kadar imha edilen tünel uzunluğunun 728 kilometreye ulaştığı bildirildi.

Hudut güvenliğinde yoğun önlemler

Hudut hattında sürdürülen güvenlik faaliyetlerinde, hafta boyunca 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 257 kişinin yakalandığı belirtildi. Yılbaşından bu yana yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 9 bin 256 kişinin yakalandığı, 60 bini aşkın kişinin ise sınırı geçemeden engellendiği açıklandı. Hakkâri sınır hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 32 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği ifade edildi.

Karadeniz ve Orta Doğu vurgusu

Bakanlık açıklamasında, Karadeniz’de deniz güvenliğini sağlamak amacıyla mayın karşı tedbirleri ve gözetleme faaliyetlerinin sürdüğü kaydedildi. Öte yandan İsrail’in Filistin toprakları, Suriye ve Lübnan’daki eylemlerine de değinilerek, bölgesel barışın sağlanabilmesi için uluslararası toplumun daha kararlı bir tutum sergilemesi gerektiği belirtildi.

Paşalimanı iddiaları yalanlandı

Arnavutluk’un Vlore kentindeki Paşalimanı deniz üssünden Türk unsurlarının çekileceğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın bölgede lojistik, teknik ve eğitim alanlarındaki iş birliğini sürdürdüğü ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’yi hedef alan her türlü girişimin geçmişte olduğu gibi gelecekte de sonuçsuz kalacağını vurgulayarak, bölgesel barış ve güvenliğin korunmasına yönelik kararlılığın devam edeceğini bildirdi.