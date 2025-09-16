Dün, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Dar bir sokakta arabasıyla hızlı bir şekilde ilerleyen şahıs, kendisini uyaran babayı çocuklarının gözünün önünde darp etmişti. Görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılmış, şahıs gözaltına alınmıştı. Yeni gelişmeyi ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu.

Tutuklandı!

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Tunç, "Toplumumuzun huzur ve güvenliğini sarsan, trafik emniyetini tehlikeye atan ve çocuklarımızın ruhsal gelişimine zarar veren her türlü şiddet olayı hukuk önünde asla cezasız kalamaz. Kocaeli ilimizin Gebze ilçesinde bir vatandaşımızın çocuklarının önünde aşırı hız yapan bir sürücü tarafından fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında;

‘Kasten Yaralama ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma’ suçlarından gözaltına alınan;

Şüpheli sürücü Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmış,

18 yaşından küçük şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme kararı verilmiştir." dedi.