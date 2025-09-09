Çanakkale'nin Çan ilçesi Tepeköy mevkiinde bu sabah meydana gelen trafik kazası, bir kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Hafize Sezgin'in kontrolündeki 17 HZ 850 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek Nuri Özcan'ın kullandığı 17 GJ 222 plakalı TIR'a yan tarafından çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun refüjüne çıkarak durabildi. Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Yaşlı kadın kurtarılamadı, soruşturma başlatıldı

Kaza sırasında otomobilde bulunan sürücü Hafize Sezgin ve yanındaki 85 yaşındaki Gülfiye Önal yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları hızla Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Gülfiye Önal, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Sürücü Hafize Sezgin'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatılırken, olay yerinde trafik polisi ekipleri tarafından detaylı inceleme yapıldı. Kazanın kesin nedeni, soruşturmanın tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.