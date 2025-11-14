Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirdi. Bakan, özellikle kısa vadeli enflasyon beklentilerindeki hareketliliğe dikkat çekti.

“Yakın dönem beklentilerde artış var”

Şimşek, enflasyon beklentilerinin kasım ayında da yükseliş gösterdiğini belirterek, kısa dönem gelişmelere duyarlı göstergelerin yukarı yönlü seyrine vurgu yaptı. Beklentilerdeki bu artışın, mevcut ekonomik görünümdeki hassasiyetleri yansıttığını ifade etti.

“Sıkı para politikası dezenflasyona katkı sağlayacak”

Ekonomik programın omurgasını oluşturan para ve maliye politikalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Şimşek, yönetilen ve yönlendirilen fiyat ayarlamalarının hedef enflasyonla uyumlu şekilde yapıldığını söyledi. Bakan, bu stratejinin yanı sıra arz yönlü adımların da enflasyondaki düşüş sürecini desteklediğini aktardı.

“Beklentiler hedeflere yeniden yaklaşacak”

Uygulanan politikaların sonuç vereceğine inandığını söyleyen Şimşek, önümüzdeki dönemde enflasyon beklentilerinin yeniden Merkez Bankası’nın hedefleriyle uyumlu seviyelere yakınsamasını beklediklerini ifade etti.

Bakan, “Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla dezenflasyonun sürmesini öngörüyoruz” diyerek mesajını tamamladı.