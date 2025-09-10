Kadınlar Voleybol 1’inci Ligi’ne yükselen Altınordu’da yönetim yapısı güçlendirildi. Kulübün CEO’luk görevine, uzun yıllar Karşıyaka Basketbol Şubesi’nde genel menajer olarak görev yapan Selim Çınar getirildi. Atama, Konak’taki bir otelde düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.

“Sıfırdan başlayıp 1’inci Lig’e yükseldik”

Altınordu Voleybol Şube Başkanı Prof. Dr. Serdar Kaçar, üç yıl önce göreve geldiklerinde ciddi bir başlangıç süreci yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

“Göreve başladığımızda hangi adımı atacağımızı dahi bilmiyorduk. Sıfırdan bir yapılanma kurduk. Öğrendikçe Altınordu ismi hayallerimizin önüne geçti ve biz de bu işin peşinden gittik. Bugün 21 spor okulunda 1500 kız sporcuya ulaştık. Ayrıca A takımımız 1’inci Lig’e yükseldi.”

“Borçsuz yapıyla kalıcı olmayı hedefliyoruz”

Yeni dönemde profesyonel bir organizasyona ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Kaçar, “Artık bilgi ve tecrübemiz bu yapıyı tek başına taşımaya yetmiyor. Ekibimizi genişletiyoruz. Selim Çınar’la bu anlamda yeni bir adım attık.

Türkiye’nin ilk şirketleşen voleybol kulübüyüz, mali yapımız şeffaf ve denetlenebilir. Amacımız Altınordu misyonuna uygun olarak borçsuz bir şekilde sportif başarı elde etmek. 1’inci Lig’i tanımamız gerekiyor, ‘Şampiyon olacağız’ diyemeyiz. Öncelikli hedefimiz ligde kalıcı olmak, sonrasında Sultanlar Ligi’ne çıkmak” dedi.

Başkan Bezircilioğlu: “Mazisi temiz, geleceği parlak bir kulübüz”

Altınordu Spor Kulübü Başkanı Halim Bezircilioğlu ise voleybol şubesi yönetimine teşekkür ederek, kulübün mali disipline verdiği önemi vurguladı:

“Altınordu olarak şubelerimizi borçsuz şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Futbol dışında büyük borçlara girmiyorsunuz. Selim Çınar kardeşimiz de bu yapının parçası oldu, kendisine başarılar diliyorum. Altınordu, Cumhuriyet’in ilk kulübü; geçmişi temiz, geleceği ise parlak bir kulüp. Yeter ki bu işi ehil insanlarla sürdürelim. Basketbol ve diğer branşlarda da çalışmalarımız sürüyor. Son olarak Urla’da kulübümüze bir arazi kazandırdık.”

Selim Çınar: “Benim için yeni bir yol, yeni bir hikaye”

CEO görevine getirilen Selim Çınar, Altınordu ailesine katılmanın kendisi için yeni bir dönüm noktası olduğunu ifade etti:

“Sayın Serdar Kaçar, hekimlikte olduğu gibi şube yönetiminde de doğru nakli yapabilecek bir isim. İzmir’in iki köklü kulübü Karşıyaka ve Altınordu arasında bu geçişi sağladı. Bu benim için yeni bir yolculuk, yeni bir hikaye. Spor hayatımda 25, yöneticilikte 15 yılı geride bıraktım. Şimdi yeni bir heyecan ve gurur yaşıyorum. İzmir’de böylesine köklü kulüpler çok az. Bana güvenen başkanlarıma teşekkür ediyorum.”