Ağustos ayında, takvim etkisi ve önceki aylarda öne çekilen talep nedeniyle ihracat ve ithalat rakamlarında düşüş yaşandı. İthalat yıllık bazda yüzde 3,9 azalırken, ihracat ise yüzde 0,9 oranında geriledi. Ancak, Bakan Şimşek altın ve enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın yıllık bazda yüzde 1,2 oranında artış kaydettiğini belirtti.

Dış Dengede Olumlu Görünüm

Bakan Şimşek, dış ticaretteki bu olumlu seyrin ardındaki faktörlere de dikkat çekti. Küresel ekonomideki belirsizliklerin azalmasının, döviz kurlarındaki olumlu görünümün ve enerji fiyatlarının düşük seviyelerde kalmasının, Türkiye'nin dış dengesi açısından pozitif bir tablo sunduğunu ifade etti.