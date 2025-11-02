Son Mühür- Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençler Arası Ses Yarışması Türkiye Finali, İstanbul’da gerçekleştirildi. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre Merkezi’nde düzenlenen final, renkli anlara sahne oldu. “Sahne sırası sende” sloganıyla düzenlenen yarışma, genç yetenekleri bir araya getirdi.

Gençler yeteneklerini sergiledi

Etkinlik, Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençlerin sahne performanslarıyla başladı. Müzik alanında kendini göstermek isteyen yarışmacılar, hem jüri hem de izleyicilerden tam not aldı. Final gecesi, gençlerin enerjisi ve performanslarıyla unutulmaz bir atmosfer oluşturdu.

Bakan Bak gençlerle buluştu

Final programına, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu ve çok sayıda genç katıldı. Bakan Bak, program öncesi yaptığı konuşmada gençlerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek şu ifadeleri kullandı:



“Güzel bir ortam var. Birbirinden yetenekli genç yarışmacılar sahne alacak. Değerli jüri üyelerimiz ve konuk sanatçılarımız bizimle beraber. Orkestramız hazır. Güzel bir akşam olacağına inanıyorum.”

Sahnede sürpriz düet

Yarışmanın ilerleyen dakikalarında izleyicileri şaşırtan bir an yaşandı. Bakan Osman Aşkın Bak, sahneye davet edilen şarkıcı Sinan Akçıl ile birlikte şarkı söyledi. Büyük alkış toplayan bu sürpriz düet, final gecesinin en dikkat çeken anlarından biri oldu.