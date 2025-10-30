İZTO Ekim ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir’in uzun süredir beklediği iki önemli gelişmeyi duyurdu. “Planladığımız tarihte kıymetli öğrencilerimizle buluşturmak için Güzelbahçe Kampüsü’nde bayrağımızı göndere çektik” diyen Özgener, Karşıyaka Spor Kulübü’nün yeni stadı için de iş birliğinin sağlandığını açıkladı.

Özgener, “2015 yılında yıkılan stadın yerine yapılacak yeni stat için AKP Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan’a, Mehmet Kasapoğlu’na, Bilal Saygılı’ya ve Cemil Tugay’a teşekkür ediyoruz. Kentimizin çözüm bekleyen tüm sorunlarını birlikte aşacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin en büyük sosyal konut projesi kapsamında İzmir’e binlerce yeni konut yapılacağını da belirten Özgener, “İzmir, en çok konut inşa edilecek beş şehirden biri olacak. İzBB, ilçe belediyeleri ve ilgili devlet kurumlarıyla arsa temini ve tahsisi konusunda iş birliğinin sürmesini temenni ediyorum” dedi.

“Enflasyonu düşürmek masraflı, ama başka çare yok”

Küresel ekonomik gelişmeleri de değerlendiren Özgener, dünya ekonomisinin giderek daha parçalı bir yapıya dönüştüğünü vurguladı:

“Altın fiyatlarının zirveden dönüş yapması ve IMF’in yayınladığı dalgalı ekonomi tablosu, küresel ekonominin dönüşüm içinde olduğunu gösteriyor. Yapay zekânın üretim sürecine entegrasyonu, ülkeler arasında yeni bir rekabet ortamı yaratacak. Merkez bankalarının bağımsızlığı ve öngörülebilirliği ise küresel risk unsuru olarak görülüyor.”

FED’in faiz kararlarına da değinen Özgener, “25 baz puanlık indirim kararına rağmen politika faizinde değişiklik olmaması, küresel sistemin temkinli yapısını koruduğunu gösteriyor” dedi.

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde Özgener, enflasyonla mücadelenin maliyetine dikkat çekti:

“Uygulanan programla birlikte kur korumalı sistemin kademeli olarak sona erdirilmesi ve kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi önemli adımlardır. Ancak enflasyonun düşürülmesi masraflı bir süreçtir. Toplumun her kesimi enflasyonun düşmesini istiyor ama bunun bir bedeli var. Bu bedeli hep birlikte ödüyoruz.”

KOBİ’lerin yaşadığı sıkıntılara da değinen Özgener, “Emek yoğun sektörlerden iyi sinyaller alamıyoruz. Kapasite kullanım oranının yüzde 70’in altında olması sağlıklı bir gelişme değil” ifadelerini kullandı.

Orta gelir tuzağının aşılması için teknolojik gelişim, seçici kredi politikaları ve zombi şirketlerin sistemden ayıklanması gerektiğini vurguladı.