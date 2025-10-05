Son Mühür- TÜİK'e göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 3,23, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,52 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 26,59 olarak kayıtlara geçti.

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,

''Eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu. Zirai don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonu uzun dönem eylül ayı ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleşti ve aylık enflasyona 1,1 puan katkı yaptı.'' sözleriyle suçu zirai don ve kuraklığa atmasına Prof. Dr. Yakup Küçükkale'den ilginç bir tepki geldi.

Bakan Mehmet Şimşek'in sözlerine göndermede bulunan Prof. Küçükkale, ''Vaaayyy, kral yapmış yine açıklamasını. Program çalışıyor arkadaşlar. Dağılabilirsiniz'' sözleriyle Bakan'ın açıklamalarına katılmadığını gösterdi.



Kamu harcamalarını kısmadan...



''Enflasyonu kontrol altına almak için toplam talebi kısmak standart bir yaklaşımdır.'' hatırlatmasında bulunan Prof. Dr. Yakup Küçükkale,

''Toplam talep ise; hane halkının talebi, firmaların talebi, kamunun talebi ve dış dünya talebinin toplamından oluşur. Kamu harcamalarını kısmadan, yükü sadece hane halkı ve firmaların üzerine bindirmek yanlış bir politikadır.



Yük masanın üç ayağında...



4 bacağı olan bir masa düşünün. Bu masanın bir ayağını (kamuyu) görmezden gelip, yükü diğer üç ayağa bindirirseniz, o ayaklar yükü taşımaz. Önce çatırdamaya sonra kırılmaya başlar. Hatta masa bile devrilebilir... Yükü dengeli dağıtmak için kamunun da omuz vermesi gerekir...'' mesajı verdi.