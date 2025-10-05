Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ticaret dünyası için bir dizi önemli düzenlemeye imza attıklarını belirterek, özellikle fiyat etiketleri konusunda çok yakın zamanda, birkaç gün içerisinde, kapsamlı bir adım atılacağını duyurdu. Bakan Bolat, "Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde devrim niteliğinde, son derece önemli kararlar ve yeni düzenlemelerimiz olacak," ifadeleriyle piyasaları hareketlendirecek bu gelişmenin sinyalini verdi. Bolat, bu düzenlemelerin, şeffaflığı ve tüketici haklarını korumayı amaçlayan köklü değişiklikler içereceğinin altını çizdi.

Dijitalleşme ve E-İhracat zorunluluğu

Küresel ticaretteki dijital dönüşüme de değinen Bakan Bolat, e-ticaret alanındaki değişime ayak uyduramayan işletmelerin rekabette zorlanacağını ifade etti. İSTOÇ esnafının bu konuda başarılı bir performans sergilediğini belirten Bolat, ticaret erbabına önemli bir tavsiyede bulundu: "Ne yaparsanız yapın, ihracattan asla vazgeçmeyin." İşlerini çeşitlendirerek iç pazar ile ihracat dengesini korumaları gerektiğini söyleyen Bakan, son yıllarda ivmelenen e-ticaret cirosunun 2024'te 3 trilyon liraya çıktığını anımsattı. "Üretim yapıp mal satmak ve dış müşteriyi hedeflemek istiyorsak, önce e-ticaret, sonra e-ihracat bize bir nevi mecburiyet ve mahkumiyettir," diyerek, bu alanların ihmal edilmesi durumunda rakiplerin hızla pazar paylarını ele geçireceği uyarısında bulundu.

128 milyar kredi desteği

Bakan Bolat, Türkiye'nin son 22 yılda, Kovid-19 salgını, depremler ve bölgesel savaşlar gibi olumsuzluklara rağmen; milli gelir, büyüme, istihdam ve ihracat alanlarında sürekli yükselen bir grafik sergilediğini kaydetti. Ekonomideki canlanmanın beraberinde getirdiği yüksek enflasyonla mücadele için sıkılaştırılmış bir finansal program izlendiğini belirten Bolat, finans maliyetlerine dair haklı eleştiriler olabileceğinin farkında olduklarını dile getirdi. Bu doğrultuda, esnaf, üretici ve ihracatçılara yönelik özel kredi ve teşvikler sağladıklarını vurguladı. Yalnızca bu yıl esnafa sağlanan 128 milyar liralık kredi desteği ve bunun yüzde 25'lik uygun maliyeti, hükümetin bu kesime verdiği önemin bir göstergesi olarak açıklandı. Bolat, tüm zorlukların birliktelikle aşılacağının mesajını verdi.

Bakanlık kapıları esnafa açık

Konuşmasının sonunda perakende ticaret, e-ticaret, emlak ve otomobil ticareti gibi birçok alanda yapılan düzenlemelere değinen Bakan Bolat, tüm çalışmaların ilgili kuruluşlarla istişare edilerek hazırlandığını, "Bir odaya kapanıp kendi başımıza uydurmuyoruz," sözleriyle katılımcı yaklaşımlarını ifade etti. E-ihracat ve hizmetler ihracatına yönelik destek mekanizmalarının esnafın emrinde olduğunu belirterek, "Ticaret Bakanlığımızın imkanlarını ve çalışmalarını lütfen iyi değerlendirelim. 7 gün 24 saat sizlerle iletişime açığız," mesajını verdi. Bakan Bolat, hedeflerinin, Türkiye Yüzyılı'nı Ticaretin Yüzyılı yaparak ülkenin istikrarlı büyümesini sürdürmek olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.