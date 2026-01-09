MÜSİAD tarafından düzenlenen “2025 Yılı Değerlendirme ve 2026 Yılı Beklentiler Toplantısı”na, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katılım gösterdi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, ekonomi programı ve gelecek dönemle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

"Reel sektöre kaynak olarak bırakacağız!"

Geçtiğimiz dönemde hazinenin borç ödemesinin üzerinde borçlandığını belirten Şimşek, “Hazinemiz 100 lira borç öderken 136 lira borç almış. Piyasadaki ilave kaynağı kendisi almış. 2026’da hedefimiz 100 lira borç ödeyip 100 liranın altında borç almak. İlk çeyrekte 100 lira borç ödeyip 80 lira borç alacağız. 306 milyar lirayı bankalardan özel sektöre, reel sektöre kaynak olarak bırakacağız.” ifadelerini kullandı.

"Kaynaklar size akacak!"

İş dünyasının bugüne kadar bankaların peşinden koştuğunun ve artık bunun değişeceğinin altını çizen Bakan Şimşek, "Yavaş yavaş bankalar sizin kapınızı çalmaya başlayacak. Biz Hazine olarak kendimize çeki düzen verdik, şimdi çekiliyoruz, kaynaklar size akacak." dedi.