Son Mühür- Yeni yılda geride kalan 2025'in acısını çıkartacak gibi görünen Borsa İstanbul son üç işlem gününü de yeni rekorlar kırarak kapatma başarısı göstermişti.

Günü yüzde 0.49 yükselişle 12.087 puandan kapatan BIST 100 endeksi gün içinde de rekorunu 12.152 puana taşımıştı.

Endeks haftanın son işlem gününe yüzde 0.35'lik yükselişle 12.130 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 12.200 ve 12.300 puanın direnç, 12.000 ve 11.900 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar karışık...



Küresel piyasalarda, ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra jeopolitik gelişmelerin etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

Asya borsaları ise Çin ve Japonya geriliminin gölgesinde pozitif bir görüntü sergilemeyi başardı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükseldi.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Altının onsu yüzde 0,3 azalışla 4 bin 4683 dolardan, gram altın 6.199 TL'den, gümüşün onsu da yüzde 0,4 kayıpla 76,6 dolardan işlem görüyor.

İran'daki karışıklıkların petrol arzına ilişkin endişeleri artırmasıyla Brent petrolün varil fiyatı 62,47 dolardan alıcı bulunuyor.

Bitcoin ise hafif bir geri çekşlmeyle 90.941 dolardan işlem görüyor.