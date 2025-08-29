Haziran ayında Ödemiş’te meydana gelen orman yangınlarında evleri hasar gören afetzedeler için konut yapım süreci başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ödemiş’te düzenlenen Afet Konutları Temel Atma Töreninde yaptığı konuşmada, “En geç 1 yıl içerisinde yuvalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” dedi.

“Devlet her afette milletinin yanında”

Yangının ardından TOKİ aracılığıyla hızlı bir şekilde harekete geçtiklerini belirten Bakan Kurum, devletin tüm imkanlarıyla bölgede olduğunu vurguladı. “Bir ay gibi kısa sürede projeyi başlattık. İzmirli kardeşlerimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Kurum, orman yangınları sonrası “rant” iddialarını da reddetti: “Günün sonunda ormanlık alanlar ranta açılmadı, afetzede kardeşlerimiz yerinde, güvenli ve modern evlerine kavuştu.”

304 bağımsız bölüm inşa edilecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilk etapta Ödemiş’in 4 mahallesinde 138 köy evi, 21 ahır, 1 cami ve 1 köy konağı olmak üzere toplam 161 bağımsız bölüm inşa edilecek. Seferihisar’ın Camikebir Mahallesi’nde ise 143 afet konutu yapılacak. Böylece İzmir’de toplam 304 bağımsız bölüm tamamlanacak. Köy evleri, bölgenin ihtiyaçlarına uygun 4 farklı tipte tasarlanacak.

Yangın bölgelerinde yeni çalışmalar yolda

İzmir’in yanı sıra orman yangınlarından etkilenen Bilecik’te de çalışmalar başlatılacak. Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde köy evlerinin inşasına önümüzdeki günlerde başlanması planlanıyor.