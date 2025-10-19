Sivas’ın İmranlı ilçesinde beş gündür kayıp olarak aranan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Dursun Ünal, arazide ölü bulundu.

Beş gün süren umutlu bekleyiş hüzne dönüştü

İmranlı’ya bağlı Söğütlü köyünde yaşayan Dursun Ünal’dan 14 Ekim günü haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

49 personel ve drone destekli arama

Beş gün boyunca süren çalışmalara 49 arama-kurtarma personeli ve 2 arama köpeği katıldı. Ekipler, geniş bir alanda drone desteğiyle arama yaptı.

Cenazesi yaylada bulundu

Yakınları, köyden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki bir yaylada yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı. Ünal’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.