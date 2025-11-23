Son Mühür- Ekrem İmamoğlu açıklamasında Türkiye’nin güzelliğine ve milletin fedakârlığına vurgu yaparak siyasetteki en büyük sorumluluklarının toplumun huzur ve refahı olduğunu ifade etti. “Milletimizin huzur, güven ve refahını sağlamayı en büyük sorumluluğumuz bilerek siyaset yaptık” dedi.

Terörsüz Türkiye sürecine başından beri destek verdik

Geçtiğimiz yıl başlatılan “Terörsüz Türkiye” sürecine samimi destek sunduklarını belirten İmamoğlu, bu katkıyı “Terörsüz ve demokratik Türkiye” çizgisinde genişlettiklerini dile getirdi. Terörün bitmesi ve Kürt meselesinin çözümü yönünde iradelerinin açık olduğunu vurguladı.

Demokratik ve şeffaf çözüm ilkelerinden taviz yok

İmamoğlu, sürece dair tutumlarının demokratik, kapsayıcı ve şeffaf bir çözüm anlayışı üzerine kurulu olduğunu belirtti. Bu ilkelerin millet adına yürüttükleri görevin temel rehberi olduğunu söyledi.

TBMM komisyonunun üstlendiği rol kritik öneme sahip

Partisinin teklifiyle oluşturulan TBMM komisyonunun terörün bitirilmesi ve Kürt meselesinin çözümü yolunda kritik bir görev üstlendiğini belirten İmamoğlu, geçmişte Kürt meselesinin inkâr edildiği dönemlerde dahi CHP’nin demokratik çözümden yana durduğunu hatırlattı.

Öcalan’la görüşme önerisine katılmama gerekçemiz nettir

İmamoğlu, komisyonda gündeme gelen Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevi’nde görüşme önerisine CHP’nin neden katılmadığını şu sözlerle açıkladı:

“Sürecin milletin büyük kısmının onayını almayan biçim ve yöntemlerle sürdürülmesine katkı vermeyi doğru bulmuyoruz.”

Demokratikleşme yönünde somut adımlar atılmadıkça ve toplum sürecin doğal parçası hâline getirilmedikçe CHP’nin süreçte ihtiyatlı tutumunu sürdüreceğini belirtti.

Toplumsal hassasiyetler ve jeopolitik gerçeklikler dikkate alınmalıdır

Sürecin, Türk ve Kürt vatandaşların hassasiyetleri gözetilerek ve jeopolitik koşullar da değerlendirilerek yürütülmesi gerektiğini ifade eden İmamoğlu, kalıcı barışın doğru zamanlama ve demokratik ilkelerle mümkün olacağını söyledi.

Hukuktan uzaklaşarak sorunların çözülmesi mümkün değil

Açıklamasında hukuk ve demokrasinin önemine vurgu yapan İmamoğlu, çok sayıda belediye başkanı ve siyasetçinin tutuklanması, belediyelere kayyım atanması ve yüksek yargı kararlarının uygulanmamasının sürecin önündeki en büyük engeller olduğunu belirtti.

Çözümün yolu demokratikleşme ve eşit yurttaşlıktır

Demokratikleşmenin en küçük işaretinin dahi görülmediği mevcut yönetim biçiminin hatalı olduğunu ifade eden İmamoğlu, CHP’nin Kürt vatandaşlarla eşit yurttaşlığa dayalı bir çözümden yana olduğunu bir kez daha vurguladı.

Sürecin başarıya ulaşması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız

İmamoğlu, sürecin bugün başarıya ulaşması için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirterek şu mesajı verdi:

“Bize ne yapılırsa yapılsın süreç bugün başarıya ulaşsın diye elimizden geleni yapmaya hazırız. Yarına kalırsa da nasıl yapılacağını göstermeye hazırız.”

Özgür Özel’in duruşuna tam destek mesajı verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tutumuna dikkat çeken İmamoğlu, Genel Başkan’ın tek rehberinin millet olduğunu belirtti ve cumhurbaşkanı adayı olarak Özel ile birlikte yürümekten onur duyduğunu ifade etti.

Milletimize sevgi ve selamlarımı iletiyorum

İmamoğlu açıklamasını, millete duyduğu sevgi ve bağlılık mesajıyla sonlandırdı.