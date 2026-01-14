Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin üretim gücünü artırmaya yönelik yatırımların hız kesmeden sürdüğünü belirterek, organize sanayi bölgelerinin (OSB) sayısında dikkat çekici bir artış yaşandığını açıkladı.

2002’den bugüne OSB sayısında büyük artış

Bakan Kacır’ın paylaştığı bilgilere göre, 2002 yılında 191 olan organize sanayi bölgesi sayısı, bugün itibarıyla 373’e yükseldi. Bu artış, planlı sanayi alanlarının yaygınlaştırılması ve üretim altyapısının güçlendirilmesine yönelik uzun vadeli sanayi politikalarının somut bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Üç yeni OSB faaliyete alındı

Son yatırımlarla birlikte üç yeni organize sanayi bölgesi daha hayata geçirildi. Elazığ Kovancılar OSB, Kastamonu Araç İhsangazi OSB ve Kırıkkale Balışeyh OSB, şehirlerin üretim kapasitesini artıracak ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak yeni merkezler olarak öne çıkıyor.

2,7 milyon kişiye istihdam sağlanıyor

OSB’lerde çalışan kişi sayısının 2 milyon 700 bine ulaştığını belirten Kacır, bu bölgelerin Türkiye ekonomisi açısından istihdamın bel kemiği olduğunu vurguladı. Organize sanayi bölgeleri, üretimin yanı sıra yeni iş alanları oluşturarak yerel ekonomilere de canlılık kazandırıyor.

“Yatırımlar Türkiye’nin dört bir yanına yayılıyor”

Bakan Kacır, sanayi yatırımlarının ülke genelinde dengeli bir şekilde yaygınlaştırıldığını ifade ederek, “Planlı sanayi alanlarını büyütmeye ve üretim altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz. Yeni yatırımlarla şehirlerimizi üretim merkezlerine dönüştürmeyi sürdüreceğiz” mesajını verdi.