Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara’da bazı gece kulüplerinde kız çocuklarının çalıştırıldığı yönündeki iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Bakanlık, kamuoyuna yansıyan haberlerde ileri sürülen durumun güncel olmadığını ve söz konusu olayın geçen yıl ortaya çıkarıldığını bildirdi.

“İddialar ihbar kabul edildi, adli süreç başlatıldı”

Açıklamada, geçen yıl eylül ve ekim aylarında Bakanlığa bağlı kuruluşlara kabul edilen çocukların beyanlarının ihbar olarak değerlendirildiği belirtildi. Bu doğrultuda adli mercilere suç duyurusunda bulunulduğu, savcılıkların harekete geçerek soruşturma başlattığı ifade edildi.

Çocuklar devlet korumasına alındı

Bakanlık, haberlere konu olan çocukların ivedilikle devlet koruması ve gözetimi altına alındığını vurguladı. Başlatılan soruşturma kapsamında ilgili işletmelere yönelik operasyonlar düzenlendiği, şüphelilerin adli mercilere sevk edildiği ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.

Dosya hakkında gizlilik kararı

Devam eden yargı sürecinde çocukların üstün yararının gözetildiği belirtilen açıklamada, bu nedenle soruşturma dosyası hakkında gizlilik kararı alındığı bilgisi paylaşıldı.

“Süreci yakından takip edeceğiz”

Bakanlık açıklamasında, çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunmasının temel öncelik olduğu vurgulandı. Açıklamada, çocukların güvenliğini tehdit eden hiçbir duruma müsamaha gösterilmeyeceği belirtilerek, Bakanlığın davaya müdahil olacağı ve yargı sürecinin titizlikle takip edileceği ifade edildi.