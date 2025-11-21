Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir’de gerçekleştirilen “Dönüşen Çalışma Hayatında İşçi-İşveren Buluşmaları” etkinliğinde, Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecinde sosyal diyalog ve tarafların ortak akıl ile uzlaşmasının öncelikli olacağını açıkladı. Bakan Işıkhan, alınacak kararların hem çalışanların refahını koruyacak hem de iş verenlerin üretim ve istihdam gücünü destekleyecek şekilde şekilleneceğini belirtti.

Etkinlikte İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile oda ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de yer aldı. Işıkhan, tüm çalışma hayatı reformlarının merkezinde insan ve emeğin bulunduğunu vurguladı.

Yeşil ve dijital dönüşümün iş hayatına etkileri

Bakan Işıkhan, etkinliğin İzmir’in “Yeşil ve Dijital Dönüşüm Sürecinde İşçilerin Beceri Uyumlarının Geliştirilmesi Projesi” kapsamındaki 10’uncu buluşma olduğunu kaydetti. Toplantıların, Türkiye genelinde yeşil ve dijital dönüşüm sürecine dair farkındalığı artıran ve sosyal diyaloğu güçlendiren bir platform işlevi gördüğünü ifade etti.

İzmir’in dinamik bir üretim merkezi olduğunu hatırlatan Işıkhan, dönüşüm sürecinin işgücü piyasasına etkilerini, sunacağı fırsatları ve yaratacağı riskleri kapsamlı bir şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

Bakan, ekonomik rekabet gücünün korunması açısından bu sürece uyum sağlamanın artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu vurguladı. 12. Kalkınma Planı ve 2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi çerçevesinde beceri uyumu, adil geçiş politikaları ve sürdürülebilir istihdamın öncelikli hedefler arasında yer aldığını belirtti.

Beceri uyumu ve mesleki eğitim

Işıkhan, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun yeşil dönüşüm kapsamında yeni meslekler için ulusal standartlar geliştirdiğini, İŞKUR’un mesleki eğitim ve beceri kazandırma programlarıyla çalışanları geleceğin işlerine hazırladığını aktardı. Çalışma Genel Müdürlüğü’nün dönüşümün istihdam üzerindeki etkilerini bilimsel verilerle ortaya koyduğunu belirten Bakan, Çalışma Hayatında Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın da beceri uyumu, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve sosyal korumanın artırılması gibi alanlarda politika geliştirdiğini ifade etti.

İşverenler için aday havuz sistemi

İŞKUR’un aday havuz sistemine de değinen Işıkhan, bugüne kadar 35 binden fazla işverenin sistemi kullandığını ve yaklaşık 2 milyon iş arayan aramasının gerçekleştirildiğini açıkladı. Sistemin 100 binden fazla vatandaşın işe yerleşmesini sağladığını belirten Bakan, iş verenlerin ilan vermeden yaklaşık 3 milyon aktif iş arayanı inceleyip teklif gönderebildiğini vurguladı.

Asgari ücrette sosyal diyalog öncelikli

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayının başında toplanacağını hatırlatarak, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmasının öncelik olacağını söyledi. Işıkhan, “Komisyon sürecinden hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de iş verenlerin üretim ve istihdam gücünü destekleyen bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyoruz” dedi.

Beceri ve mesleki eğitim vurgusu

İzmir Valisi Süleyman Elban, pandemi sonrası çalışma hayatında köklü değişimler yaşandığını belirterek, bazı mesleklerin dönüşüm veya yok olma riski ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Elban, yetenek ve beceriye sahip çalışanların mesleklerinin uzun süre geçerliliğini koruyacağını ifade ederek, gençlerin meslek edinmesini destekleyen çalışmaların sonuç verdiğini belirtti. Son iki yılda ilde meslek lisesi öğrencilerinin oranının yüzde 30’dan yüzde 65’e yükseldiğini aktardı.

OSB’lerde mesleki eğitim ve ara eleman çözümleri

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, yeni çalışma yöntemleri ve teknolojik gelişmelerin iş dünyasından esneklik ve uyum talep ettiğini söyledi. Çankırı, hükümetin mesleki yeterlilik ve meslek liseleri yoluyla ara eleman sorununa çözüm ürettiğini, özellikle OSB’lerde açılan meslek okullarının bu noktada kritik rol oynadığını ifade etti.