Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Torbalı'da gerçekleşen 2025-2026 Zeytin ve Zeytinyağı sezonunun açılış töreninin ardından Hiç Urla kurucusu Duygu Özerson Elekdar ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Erol Avni Bozkurt, sektör ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Duygu Özerson Elekdar: Sürekli kendimizi geliştirmeliyiz

Zeytinyağında markalaşma konusunda fikirlerini paylaşan Hiç Urla'nın kurucusu Duygu Özerson Elekdar, "Zeytin açıkçası bize çok berrak bir yol olarak göründü. Benim en büyük avantajım bu işe başlarken hiç bir şey bilmiyor olmamdı. Bugün 2400 dönüm ormanlık alan içinde 60 bin zeytinliğe ev sahipliği yapan bir ormanı işletiyorum. Biz zeytinyağının bulunduğu Anadolu topraklarının evlatlarıyız.

Sürekli kendimizi geliştirmeliyiz. İtalya'da beş yıl boyunca zeytin üzerine eğitim aldım. Bu süre zarfında ben yağ konusunda çalışıp markalaşma konusunda hazır hale geldim. Aradan geçen süre zarfında bu ormandan Urla'ya layık bir zeytinyağı yaratmayı hedefledik. Ben hep bir üretici olarak dünyaya ne kadar sesimi duyurabilirim, İspanyol zeytinyağı iyidir diye bir marka vardır dünyada, ama ne yazık ki Türk zeytinyağı iyidir diye bir marka yok. Birzz tabana inildiğinde de tarıma verilen destek konusu öne çıkmaktadır." dedi.

Erol Avni Bozkurt: Yapılan hatalar var zeytinyağı marka olmalı

Zeytin ve Zeytinyağı sektöründeki son gelişmeleri değerlendiren İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Erol Avni Bozkurt ise "Zeytin bakımı oldukça meşakkatli bir üründür. Aşağı yukarı 60 bin lira sofralık satış fiyatı geldi diyebiliriz.

Bu dolar kuru normal koşullara erişmedikçe tarımla uğraşan herkesin sıkıntısı büyüyecektir. Maalesef pazar pek markalaşmaya izin vermiyor. İspanyol, zeytini, İtalyan zeytini dediğimizde bu bir markadır. Bizim hedefimiz de Türk zeytinin marka olmasıdır. Bence yapılan stratejik hatalar var." ifadelerini kullandı.