ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın sona erdirilmesine yönelik barış planı görüşmeleri öncesinde Florida’nın Hallandale Beach kentinde basına açıklamalarda bulundu.

Görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner da yer aldı.

Rubio: “Sadece savaşı bitirmek değil, Ukrayna'nın geleceğini garanti altına almak istiyoruz”

Rubio, barış planının sadece Cenevre’de elde edilen kazanımlara değil, son bir haftada yapılan diplomatik temaslara da dayandığını belirterek şunları söyledi:

“Bu çalışma, Cenevre’de elde ettiklerimizin üzerine koyduğumuz ve hafta boyunca yaptığımız temaslarla geliştirdiğimiz bir süreç.”

Rubio’nun vurgusu savaşın sona ermesinden daha fazlasını kapsıyordu:

“Evet, nihai hedef savaşın sona ermesi. Ancak Ukrayna’nın egemenliğini koruyarak gerçek bir refah dönemine geçiş yapmasını sağlayacak bir mekanizma kurulması esas olandır.”

Rubio, Ukrayna’nın uzun vadeli güvenliği için kapsamlı bir yol haritası gerektiğini ifade etti:

“Bu sadece bir barış anlaşması değil; Ukrayna’yı bir daha savaş yaşamayacak şekilde güvence altına almak ve olağanüstü bir ekonomik ilerleme döneminin önünü açmaktır.”

“Ukrayna’nın büyük bir ekonomik potansiyeli var”

ABD Dışişleri Bakanı, Ukrayna’nın geleceğine dair iyimser konuştu:

“Ülkenin olağanüstü bir ekonomik potansiyeli var. Ancak savaşın gölgesinde bunun hayata geçmesi mümkün değil. Sadece barış da tek başına yeterli değil; güçlü, egemen ve müreffeh bir Ukrayna inşa etmek için ilerleme yoluna ihtiyacımız var.”

Rubio, Florida’daki toplantıda bu ilerleme adımlarının ele alınacağını söyledi.

Umerov: “10 aydır ABD ile çalışıyoruz, büyük ilerleme kaydettik”

Ukrayna heyetine başkanlık eden Rüstem Umerov, görüşmeye başlamadan önce yaptığı açıklamada ABD yönetimine ve Başkan Donald Trump’a teşekkür etti:

“Son on ayda ABD ile yoğun bir çalışma yürüttük ve büyük ilerleme sağladık. Başkan Trump’ın ekibine minnettarız.”

Umerov, masadaki konuların Ukrayna için hayati öneme sahip olduğunu hatırlattı:

“Ukrayna’nın geleceği, güvenliği, yeniden inşası ve saldırıların tekrarlanmaması üzerine çalışıyoruz. ABD bizi destekliyor, dinliyor ve yanımızda yürüyor.”

“Zelenskiy ile sürekli temas halindeyim”

Umerov, sosyal medya paylaşımında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile sürekli iletişimde olduğunu belirtti:

“Net talimatlarımız ve önceliklerimiz var. Ukrayna’nın çıkarlarını korumak, içerikli diyalog yürütmek ve Cenevre’de elde edilen ilerlemeyi büyütmek için çalışıyoruz.”

Toplantının tamamlanmasının ardından heyetin Zelenskiy’e kapsamlı rapor sunacağı açıklandı.

Kyslytsya: “Küçük değişiklikler büyük sonuçlar doğurabilir”

Görüşmede yer alan Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya ise sürecin belirsizliğine dikkat çekti:

“Barış görüşmelerinin sonucunu öngörmek zor; zira küçük değişiklikler bile büyük sonuçlar doğurabilir.”

Kyslytsya, toplantının “sürükleyici ve şu ana kadar yapıcı” geçtiğini söyledi.

Barış için kritik eşik

Florida’daki görüşme, savaşın diplomatik yolla sona erdirilmesine yönelik en kapsamlı temaslardan biri olarak görülüyor. Hem ABD hem Ukrayna cephesi, toplantının somut ilerleme üretmesi halinde yeni bir barış çerçevesinin oluşabileceği görüşünde.