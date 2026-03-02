Son Mühür- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bölgede yaşanan son gelişmelerin gölgesinde Türkiye ile İran arasındaki gümrük kapılarındaki mevcut duruma ilişkin kapsamlı bir değerlendirmede bulundu. Bakan Bolat, gümrük teşkilatının gelişmeleri anbean takip ettiğini belirterek, ticaret akışının sürekliliği için tüm önlemlerin alındığını vurguladı.

Gümrük kapılarında mevcut durum: "Olağanüstü bir durum yok"

Bakan Bolat, Ağrı-Gürbulak, Van-Kapıköy ve Hakkari-Esendere gümrük kapılarında operasyonel sürecin devam ettiğini ifade etti. Bölgedeki hareketliliğe rağmen sınır hattında herhangi bir olağanüstü durumun yaşanmadığını kaydeden Bolat, ticari yük taşımacılığının her üç kapıda da İran tarafı ile koordineli ve kontrollü bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Yolcu geçişleri durduruldu

Sınır güvenliği ve kontrollü geçiş rejimi kapsamında yolcu trafiğine yönelik yeni düzenlemelere gidildiğini açıklayan Bakan Bolat, şu ayrıntıları paylaştı:

Günübirlik geçişler her üç gümrük kapısında da karşılıklı olarak durduruldu.

İran, kendi vatandaşlarının Türkiye üzerinden ülkesine girişine izin verirken; Türkiye de kendi vatandaşlarının ve üçüncü ülke vatandaşlarının İran’dan Türkiye’ye girişine imkan tanımaya devam ediyor.

Tedbirler ve eylem planları güncellendi

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki gümrük birimleriyle yapılan analizler neticesinde, olası senaryolara karşı eylem planlarının revize edildiği duyuruldu. Bakan Bolat, sahadaki kapasitenin artırılması amacıyla personel takviyesi yapıldığını ve kontrol altyapısının teknik olarak güçlendirildiğini ifade etti. Kamu kurumları arasındaki koordinasyonun en üst seviyeye çıkarıldığına dikkat çeken Bolat, sınır hizmetlerinin aksamaması için tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu vurguladı.

"Ticaret akışı kesintisiz sürecek"

Bakanlığın temel önceliğinin güvenli ve düzenli geçişleri sağlamak olduğunu belirten Ömer Bolat, "Türkiye’nin ticaret akışının kesintisiz sürdürülmesi noktasında kararlıyız. Gümrük kapılarımızdaki işleyişi yakından izlemeye ve ilgili tüm kurumlarla tam koordinasyon içinde gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz," ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.

