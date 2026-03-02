İngiltere, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde bulunan Akrotiri’deki İngiliz Egemen Üssü’nün “şüpheli bir insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla” hedef alındığını ve saldırıya karşılık verildiğini duyurdu.

BBC’nin aktardığına göre, İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada RAF Akrotiri üssünün şüpheli bir İHA saldırısının hedefi olduğu belirtildi. Açıklamada, “Bölgedeki kuvvet korumamız en üst düzeydedir ve üs, personelimizi savunmak için gerekli karşılığı vermiştir.” ifadelerine yer verildi.

İHA ile saldırdılar

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Güney Kıbrıs’taki İngiltere’ye bağlı egemen üs bölgesinde yaşanan olayda insansız hava aracı (İHA) kullanıldığını ve saldırı sonucu sınırlı hasar meydana geldiğini açıkladı.

Letymbiotis, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, gece yarısı Akrotiri Üssü’nde yaşanan gelişmeye ilişkin farklı kaynaklardan bilgi aldıklarını belirtti. Olayda İHA kullanıldığını kaydeden Letymbiotis, yetkili makamların güvenlik protokollerini derhal devreye soktuğunu, hem Birleşik Krallık hükümeti hem de İngiliz üs yönetimiyle koordinasyon halinde sürecin yakından takip edildiğini ifade etti.

Öte yandan Letymbiotis, Nikos Hristodulidis ile Milli Güvenlik Kurulu’nun sürekli temas halinde olduğunu belirterek, yeni bilgiler edinildikçe kamuoyunun bilgilendirileceğini vurguladı.

Trump'tan yeni İran açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz basınına verdiği röportajda ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Operasyonların süresine dair konuşan Trump, saldırıların dört haftaya kadar devam edebileceğini belirterek, “Bu her zaman yaklaşık dört haftalık bir süreç olmuştur. Ne kadar güçlü olursa olsun, büyük bir ülke olduğu için dört hafta ya da daha kısa sürecektir” ifadelerini kullandı.

İran müzakere edecek mi?

The Wall Street Journal, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani’nin Muskat’ta Haitham bin Tariq ve Badr al-Busaidi ile bir araya gelerek Washington ile dolaylı temasları yeniden canlandırmaya çalıştığını yazdı. Haberde, son haftalarda İran ile ABD arasında yeniden başlatılan dolaylı görüşmelerin zeminini güçlendirme çabası bulunduğu öne sürüldü.

Gazete, Muskat ve Cenevre’de gerçekleştirilen önceki dolaylı nükleer müzakere turlarını hatırlatarak teknik görüşmelerin Viyana’da devam edebileceğini aktardı. Umman’ın, yaklaşık bir yıldır doğrudan temasın kesildiği Washington-Tahran hattında kritik bir arabulucu rol üstlendiği vurgulandı.

Ancak iddiaların ardından Laricani’den sert bir yalanlama geldi. ABD ile herhangi bir müzakere yürütülmediğini belirten Laricani, “ABD ile müzakere etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Böylece gazetenin diplomatik girişim iddiası Tahran tarafından resmen reddedilmiş oldu.

İran cephesi, mevcut koşullarda Washington ile yeni bir müzakere sürecinin gündemde olmadığını savunurken açıklama, savaşın sürdüğü ve ABD-İran hattındaki askeri gerilimin yüksek seyrettiği bir dönemde yapıldı.