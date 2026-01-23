İstanbul’da medya dünyasının tanınmış isimlerine yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç ile ilgili yeni bir yargı kararı çıktı. Yasaklı madde incelemesiyle başlayan sürecin ardından adliyeye sevk edilen Yontunç, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Ancak serbest kalma kararının içeriğinde yer alan suçlama ve uygulanan adli kontrol şartı dikkat çekti.

Nöbetçi hakimlikte karar günü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı operasyonun ardından dün adliyeye getirilen Esat Yontunç, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Mahkeme koridorlarında hareketli dakikaların yaşandığı süreçte, Yontunç’un savunması ve dosyaya giren deliller incelendi. Hakimlik, mevcut delil durumunu ve soruşturmanın seyrini değerlendirerek ünlü medya yöneticisi hakkında nihai kararını açıkladı.

Suçlama maddesi dikkat çekti

Haberin en çarpıcı detayı ise mahkeme tutanaklarına yansıyan sevk maddesi oldu. Esat Yontunç, "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bu eyleme aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Yasaklı madde soruşturmasıyla bağlantılı olarak yürütülen bu ek iddialar üzerine savunma yapan Yontunç, yargılama sürecinin devam etmesi kaydıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adli kontrol şartıyla serbestlik

Mahkeme heyeti, Yontunç’un tutuklanması talebini reddederek, şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Bu karar doğrultusunda Esat Yontunç, belirli aralıklarla imza verme veya yurt dışı çıkış yasağı gibi yasal yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla hürriyetine kavuştu. Davanın ilerleyen aşamalarında söz konusu iddiaların detaylandırılması ve soruşturmanın derinleştirilmesi bekleniyor.