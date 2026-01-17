Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak’ın Gabar Dağı bölgesinde yürütülen enerji çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Bayraktar, bölgede zorlu kış koşulları ve yüksek rakıma rağmen faaliyetlerin sürdüğünü belirtti.

Bayraktar, sosyal medya hesabından Şırnak Gabar’da bulunan Şehit Aybüke Yalçın-70 Kuyusu’na ait görüntüleri paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için zorlu zirvelere çıkıyor, yerli kaynaklarımızı arama ve üretim çalışmalarına devam ediyoruz. Şırnak Gabar’da, bin 820 metre rakımda, dondurucu soğuğa ve kış şartlarına rağmen enerjide tam bağımsızlık hedefimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Paylaşımda, Türkiye’nin enerji alanında dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda sahada yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.