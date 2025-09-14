Son Mühür- 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde A Milli Basketbol Takımı, Almanya’ya 88-83 mağlup oldu.

Arena Riga’da oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada milliler, şampiyonluğu kıl payı kaçırarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Namağlup gelen final

Turnuvaya A Grubu’nda fırtına gibi başlayan ay-yıldızlı ekip, oynadığı 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak liderliği kimseye bırakmadı.

Son 16 turunda İsveç’i, çeyrek finalde Polonya’yı ve yarı finalde Yunanistan’ı mağlup eden milliler, finale kadar namağlup ilerledi. Ancak Almanya karşısında şampiyonluk fırsatını kıl payı kaçırdı.

24 yıl sonra yine gümüş madalya

Türkiye, EuroBasket tarihinde ikinci kez gümüş madalyanın sahibi oldu. 2001 yılında Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynanan finalde Yugoslavya’ya 78-69 kaybeden milliler, 24 yıl sonra bir kez daha finalde kupanın eşiğinden döndü.

Almanya tarihi başarıya imza att

Finalin galibi Almanya, hem Avrupa hem de dünya basketbolunda büyük çıkışını sürdürdü. 2023 Dünya Kupası’nı kazanan Almanlar, EuroBasket 2025’te de zirveye çıkarak üst üste ikinci büyük kupalarını müzesine götürdüler. Turnuvada “9’da 9” yapan Almanya, 1993’ün ardından ikinci kez Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Tribünlerden büyük destek

Final maçında milliler, tribünlerdeki binlerce Türk taraftarın coşkulu desteğini arkasına aldı. Taraftarların “12 Dev Adam” tezahüratları salonda yankılanırken, millilerin mücadelesi ayakta alkışlandı.