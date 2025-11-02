İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yerlikaya'nın gündeminde trafik kazaları vardı. Yerlikaya paylaşımında, "Trafik kültürünü hep beraber oluşturmalıyız." dedi.

İşte, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı:

"Yeşilçam’ın efsane ismi Engin Çağlar’a maalesef motosiklet çarptı ve usta oyuncu hayatını kaybetti.

Yine bir trafik kazası, yine derin bir üzüntü. 2024 yılında 6 bin 351 insanımızı trafik kazalarında kaybettik. 385 bin 117 insanımız ise yaralandı. Bu çok büyük bir rakam.

HEPİMİZ BUNA BİR DUR DEMELİYİZ.

TRAFİK KÜLTÜRÜNÜ HEP BERABER OLUŞTURMALIYIZ!

YENİ TRAFİK KANUNU TEKLİFİMİZIN AMACI

Kazaları önlemek,

Can kaybını en aza indirmek,

Sürücülerin davranış biçimlerini

olumlu yönde değiştirerek, trafik kültürü oluşturmak.

Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır.

Trafik güvenliği alanında sürücülerin kurallara uymalarını sağlamak ve kural ihlâllerini azaltmak için caydırıcı önlemler almak hayati öneme sahiptir.

Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir.

Engin Çağlar’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

Trafikte bir anlık dikkatsizlik; bir ömrü, bir hatırayı, bir tanıdığımızı bizden alıyor."