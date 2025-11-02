İstanbul Beylikdüzü'nde bir zincir market, kasım ayı kampanyası kapsamında hamsinin kilosunu 50 liradan satmaya başladı. Markete akın eden vatandaşlar, balık reyonunda uzun kuyruklar oluşturdu.

"Burada temiz, güzel ve ucuz. Ben de 3 kilo alacağım"

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir zincir markette 1-10 Kasım tarihleri arasında tüm reyonlarda indirim uygulandı. İndirimi duyan vatandaşlar zincir markete akın etti. Piyasada kilosu 100, 150 liraya satılan hamsi ise 49 lira 90 kuruştan satışa sunuldu.

İndirimi duyan vatandaşlar, markette uzun kuyruklar oluşturdu. Fiyatlar karşısında şaşkınlığını dile getiren Alper Musa isimli vatandaş, "Bu kadar ucuz olmasını ben de beklemiyordum. Ucuz güzel, temiz. Pazarda daha pahalı. Burada temiz, güzel ve ucuz. Ben de 3 kilo alacağım" diye konuştu.

"Temmuz ayına kadar da buradayım"

Kayseri'den İstanbul'a gelen Tahsin Şimşek ise fiyatlarla ilgili olarak, "Hamsinin kilosu 50 lira. Gayet güzel. Ben Kayseri'de yaşıyorum. Normalde Kayseri'de hamsinin kilosu 150 liradan aşağı değildi. Ben buraya dün geldim. Sadece balık değil, burada her şey ucuz. Buna emin olabilir vatandaşımız. Ben bundan sonra buranın daimi müşterisiyim. Temmuz ayına kadar da buradayım" ifadelerini kullandı.