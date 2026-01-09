Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol kamuoyunu yakından ilgilendiren bahis soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu. Yapılan incelemeler sonucunda, son beş yıl içinde Süper Lig kulüplerinde görev almış 43 antrenör hakkında disiplin süreci başlatıldı.

Bahis oynadığı tespit edilen isimler incelemeye alındı

TFF tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bazı antrenörlerin bahis faaliyetlerine karıştığının tespit edilmesi üzerine harekete geçildi. İlgili isimler, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi kapsamında değerlendirmeye alındı.

Federasyon, söz konusu kişiler hakkında 9 Ocak 2026 tarihi itibarıyla tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk işlemlerinin başlatıldığını bildirdi.

Disiplin süreci resmen başladı

Başlatılan disiplin süreciyle birlikte, adı geçen antrenörlerin savunmalarının alınması ve dosyalarının tek tek incelenmesi bekleniyor. PFDK’nın, yapılacak değerlendirmelerin ardından verilecek cezalar konusunda kararını ilerleyen günlerde açıklaması öngörülüyor.

Futbolda şeffaflık vurgusu

TFF yetkilileri, yürütülen soruşturmanın futbolun temizliği ve adil rekabet ortamının korunması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Bahisle mücadelede taviz verilmeyeceği mesajı veren federasyon, benzer denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Listede dikkat çeken isimler

Soruşturma kapsamında PFDK’ya sevk edilen isimler arasında eski futbolcular ve çeşitli kulüplerde teknik ekiplerde görev yapmış çok sayıda antrenör bulunuyor. Disiplin sürecine alınan toplam isim sayısının 43 olduğu bildirildi.

Yetkililer, sürecin hukuki çerçevede yürütüldüğünü ve kamuoyunun gelişmeler hakkında bilgilendirileceğini açıkladı.