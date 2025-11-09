Son Mühür- Futbolda yasa dışı bahis iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma her geçen gün genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürülen operasyon, spor camiasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.

Özkaya’nın emniyet işlemleri tamamlandı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında "müsabaka sonucunu etkileme" suçlamasıyla Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da yer alıyordu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özkaya, adliyeye sevk edildi.

Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor

Gözaltına alınan diğer şüphelilerin savcılık sorgularının ardından adli kontrol veya tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor. Soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğü, bağlantıların farklı kişi ve kurumlara uzanabileceği ifade ediliyor.

Soruşturma genişliyor

Savcılık kaynakları, sürecin yalnızca kulüp yöneticileriyle sınırlı kalmayacağını, bahis bağlantılarının futbolun çeşitli kademelerine uzanabileceğini belirtiyor. Dosyanın kapsamının büyümesi ve yeni gözaltıların gündeme gelmesi olasılıklar arasında.

TFF süreci yakından takip ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) soruşturma sürecini anbean takip ettiği ve olası disiplin cezalarına yönelik hazırlık yaptığı aktarılıyor.

Federasyonun, yargı sürecinin sonuçlarına göre kulüpler ve ilgili kişiler hakkında yaptırımlar uygulayabileceği belirtiliyor.