Son Mühür - Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın oyuncusu Mauro Icardi, beklenmedik bir sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Kahkaha attığı bir fotoğrafını paylaşan Mauro Icardi, paylaşımına şu notu düştü:

"Hatırlayın: Kendine bile bakamayanların tavsiyelerine asla kulak asma. Unutmayın: Kendi başlarına başarısızlığa uğrayan insanlar var ama yine de sizin yolunuzu göstermek istiyorlar"

Gündemi karıştırdı