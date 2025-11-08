Son Mühür - Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın oyuncusu Mauro Icardi, beklenmedik bir sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.
Kahkaha attığı bir fotoğrafını paylaşan Mauro Icardi, paylaşımına şu notu düştü:
"Hatırlayın: Kendine bile bakamayanların tavsiyelerine asla kulak asma. Unutmayın: Kendi başlarına başarısızlığa uğrayan insanlar var ama yine de sizin yolunuzu göstermek istiyorlar"
Gündemi karıştırdı
Mauro Icardi’nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar sözlerin kime yönelik olduğunu çözmeye çalıştı. Galatasaray’da geçirdiği 3 sezonda 3 şampiyonluk kazanan Arjantinli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Kulüp yönetimi, oyuncuyu takımda tutmak istediğini ifade ederken, görüşmeleri sezon sonuna doğru gerçekleştirmeyi planlıyor.