İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “futbolda bahis” soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden, tutuklama talep edilen 29 kişi hakkında sulh ceza hâkimliğinde işlemler devam ediyor. Savcılığın tutuklama istemiyle sulh ceza hâkimliğine gönderdiği sevk yazısında, şüpheliler Ahmet Okatan (Ankaraspor Kulübü sahibi), Mehmet Emin Katipoğlu (Ankaraspor Kulüp Başkanı), Şahin Kaya (Nazilli Belediyespor Başkanı), Gürhan Sünmez ve Volkan Erten’e ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Yazıda, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 28 Nisan 2024’te oynanan Ankaraspor–Nazilli Belediyespor karşılaşmasına dair basında çıkan iddialar üzerine, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 11. maddesi kapsamında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca 1 Mayıs 2024’te resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Maçın öncesinde ve sonrasında görüşmüşler

Haziran 2024’te hazırlanan bilirkişi raporunda, Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ile Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya arasında maç öncesi 28 Nisan saat 13.47’de, maç bittikten sonra 17.06’da ve ertesi gün 14.29’da telefon görüşmeleri yapıldığının belirlendiği aktarıldı. Sevk yazısında yer alan müsabaka raporunda, karşılaşmanın seyri ve sonucunun usulsüz bahis kazancı sağlamak amacıyla yasa dışı şekilde manipüle edildiğine dair güçlü ve açık kanıtların bulunduğu; ayrıca bahis şirketlerinin yüzde 69’unun, maçın berabere sonuçlanmasına yönelik şüpheli oranlar nedeniyle bahisleri maçtan önce kapattığı ifade edildi. Kasım 2025 tarihli ek bilirkişi raporunda ise karşılaşmanın hem ilk hem de ikinci yarısının 0-0 sonuçlandığı, oyunun büyük bölümünde iki takımın da “top çevirme” taktiğiyle oynadığı, baskı kurma veya gol arayışı içinde olmadıkları, sık sık geri paslarla zaman geçirdikleri ve sakatlıklar nedeniyle oyunun durduğu vurgulandı.

Raporda, maçtaki tek gol pozisyonunun 89. dakikada yaşandığı, bu pozisyonda Nazilli Belediyespor’un atağının Ankarasporlu oyuncular tarafından kaleciyle karşı karşıya kalınmadan engellendiği, topu kaybeden oyuncunun yakın mesafede olmasına rağmen topu tekrar kazanmak için hiçbir çaba göstermediği belirtildi. Devamında, Ankarasporlu bir futbolcunun topu ceza sahası dışındaki takım arkadaşına aktararak uzaklaştırdığı, hakemin oyunu durdurmasının ardından oyuncunun topu taca attığı, hakemin ise R.Y adlı futbolcunun yanına gittiği kaydedildi. Pozisyon sonrası Ankarasporlu üç oyuncunun, atağa giren Nazilli Belediyesporlu futbolcuya tepki gösterdiği ifade edildi. Maç istatistiklerinin genelinde ise 0 değerlerinin yer aldığı görüldü.

Sevk yazısında, şüpheli Şahin Kaya’dan elde edilen dijital materyallerde maçtan önce “Zonguldak teşvik gönderecekmiş Ankaraspor’a, ondan bizim bir an önce görüşmemiz lazım dayı” şeklinde mesaj içeriklerine, maçtan sonra ise “Her yerde konuşuyormuşsun ben maçı bağladım, aradım diye; böyle şeyler söyleme dayı” ifadelerinin tespit edildiği belirtildi. Ayrıca şüphelinin, Ekim 2024’te oynanan Nazilli–Soma karşılaşmasına “karşılıklı gol var” şeklinde bahis oynadığı yasa dışı “Tumbet” isimli siteye ait kuponu görüştüğü kişiye gönderdiği; yapılan açık kaynak incelemesinde söz konusu maçı Somaspor’un 5-1 kazandığının belirlendiği aktarıldı.

Beraberlik için anlaşmışlar