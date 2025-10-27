Son Mühür - 25 Şubat 2004’te Profilo Alışveriş Merkezi’nin arkasında, tabiplik yaptığı sağlık ocağından çıkarken Ahmet Çakar, vücuduna isabet eden beş kurşunla yaralanmıştı. O dönemde Çakar, Ali Şen ve Haluk Ulusoy’dan şüphelenmiş, ancak olayın faili tespit edilememişti. Taburcu olduktan sonra spor yorumculuğuna geri dönen Çakar, A Spor’un YouTube kanalında yaptığı açıklamada, kendisini kimin vurdurduğunu ilk kez net bir şekilde açıkladı ve suikastı Ali Şen’in organize ettirdiğini söyledi.

Ahmet Çakar'ın sözleri şu şekilde:

"İlk defa açıklıyorum. Maalesef yüzde 99 oranında beni, az önce bahsettiğin o isim vurdurdu. Ali Şen. Bunu niye söyledim? Hakkımı helal ediyorum. O olaydan 5-6 sonra torununu elim bir trafik kazasında kaybettik. Onun adı da Ali Şen idi. Keşke Ali Şen şu anda beni tekrar vurdursa da, o çocuk yaşasaydı. Bunu da söylüyorum"