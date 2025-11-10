Bahis soruşturmasında adı geçen ve bir süredir idari tedbirli olarak görevden uzaklaştırılan Üst Klasman Hakemi Zorbay Küçük ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakemin idari tedbirinin kaldırıldığını duyurdu.

Yargılama tedbirsiz şekilde sürecek

TFF’den yapılan resmi açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 10 Kasım 2025 tarihli olağanüstü toplantısında alınan karar kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada Zorbay Küçük’ün idari tedbirinin kaldırıldığı ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam edeceği belirtildi.

PFDK’nın kararı açıklandı

Federasyonun duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

“Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 10.11.2025 tarih ve 25 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar gereği, bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Üst Klasman Hakemi Zorbay Küçük’ün idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçeleri incelenmiştir. Dosya içindeki bilgi ve belgeler ile sevkli kişinin sunduğu evraklar bir arada değerlendirilerek idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir.”

Süreç yakından takip ediliyor

Kararın ardından hakemin tekrar göreve dönüp dönmeyeceği ve soruşturmanın seyrinin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Futbol kamuoyu, bahis soruşturmasındaki gelişmelerin federasyon tarafından şeffaf şekilde paylaşılmasını bekliyor.