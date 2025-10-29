Son Mühür - 2034 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak Suudi Arabistan, spor dünyasında büyük yankı uyandıracak bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ülke, yerden 350 metre yükseklikte inşa edilecek NEOM Sky Stadium projesini tanıttı. Tamamlandığında bu stadyum, dünyanın ilk “gökyüzü stadyumu” unvanını alacak.

46 bin seyirci kapasitesili

Planlara göre NEOM Sky Stadium tamamlandığında 46 bin seyirci kapasitesine sahip olacak. Stadyumun enerji ihtiyacının güneş ve rüzgar kaynaklarından karşılanması hedefleniyor. İnşaatın 2027’de başlaması ve 2032’de tamamlanması öngörülüyor. Ancak uzmanlar, projenin tamamlanmasının 2039’a kadar sarkabileceğini tahmin ediyor.

Dev projenin zorlukları

Construction Review dergisine göre NEOM Sky Stadium, Suudi Arabistan’ın “geleceğin şehri” olarak tanıttığı doğrusal akıllı kent projesi The Line’a entegre edilecek. Stadyum, çölün 350 metre üzerinde asılı şekilde inşa edilecek. Uzmanlar, bu denli yüksek bir yapının mühendislik açısından önemli zorluklar taşıdığına dikkat çekiyor. Projeye yönelik özel mühendislik çözümleri üzerinde çalışmalar sürüyor.