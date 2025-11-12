Son Mühür - Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yürüttüğü bahis soruşturmasında bahis oynadığı öne sürülen tek yabancı futbolcu olarak dikkat çeken Alassane Ndao, sosyal medyada yeniden tartışmaların merkezine oturdu.

Geçen sezon Beşiktaş maçında rakibinin ayağına basarak ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Senegalli futbolcunun, oyundan atılmasının ardından yaptığı el hareketiyle sevinmesi yeniden tartışma konusu oldu. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Alassane Ndao'nun kariyeri

Alassane Ndao, 20 Aralık 1996’da Dakar, Senegal’de dünyaya geldi. Sağ kanat ve forvet pozisyonlarında oynayan Ndao, günümüzde Süper Lig ekibi Konyaspor forması giyiyor. Profesyonel kariyerine AS Dakar Sacre Coeur’da başlayan futbolcu, Ocak 2020’de Fatih Karagümrük’e transfer oldu. Mayıs 2022’ye kadar geçerli sözleşme imzalayan Ndao, TFF 1. Lig’de çıktığı 19 maçta 3 gol ve 5 asist kaydetti. Süper Lig’deki ilk maçına, Karagümrük’ün Yeni Malatyaspor’u 3-0 yendiği karşılaşmada çıktı. 31 Temmuz 2021’de Suudi Arabistan ekibi El-Ehli’ye transfer olan Ndao, burada kısa süre forma giydi. 22 Ocak 2022’de Antalyaspor’a kiralık olarak dönen oyuncu, 2 Ağustos 2023’te İstanbulspor kadrosuna katıldı ve 26 Ocak 2024’te 150 bin Euro bonservis bedeliyle Konyaspor’a transfer oldu.

