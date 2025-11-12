3'üncü Lig 4'üncü Grup’ta namağlup unvanını koruyarak şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka Spor Kulübü, Türk futbolunu sarsan bahis soruşturmasının odağına yerleşti. Takımın 7 futbolcusu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

“Şartlar ne olursa olsun yarışı bırakmayacağız”

Yaşanan gelişmenin ardından açıklama yapan Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, takımın motivasyonunu kaybetmeyeceğini vurguladı.

Basatemür, “Türk futbolu bir süreçten geçiyor. Bizim gibi çok sayıda kulübün de oyuncuları kurula sevk edildi. Oyuncularımız hakkında verilecek kararları yakından takip edeceğiz.

Ancak hayat devam ediyor ve Karşıyaka Spor Kulübü olarak bizim bir hedefimiz var. Şartlar ne olursa olsun o hedefe ulaşmak için mücadele edeceğiz” dedi.

7 oyuncu tedbirli olarak disipline sevk edildi

Bahis operasyonu kapsamında Erol Zöngür, Yasin Uzunoğlu, Erhan Öztürk, Muharrem Tunay Meral, Harun Kaya, Hıdır Aytekin ve Mücahit Aslan, tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi. Kulüp yönetimi, süreci hukuk ekibiyle yakından takip edecek.

“Sahada 11, tribünde on binler olduğu sürece sapma olmayacak”

Basatemür, Karşıyaka armasının her zaman sahada olacağını belirterek, camiaya birlik çağrısı yaptı: “Oyuncularımız hakkında çıkacak kararları bekliyoruz. Ancak sahaya Karşıyaka armasını taşıyan 11 oyuncu çıktığı sürece hedefimizden hiçbir sapma olmayacak.

Sezon başında bünyemize kattığımız oyuncularımıza güvenimiz tam. Deneyimli futbolcuların yokluğunda sahaya çıkacak gençlerimize güvenim ve inancım tam.”

“Kimsenin endişesi olmasın”

Deneyimli teknik adam, tribün desteğinin önemine vurgu yaptı: “Sahada 11, tribünde on binler olduğu sürece Karşıyaka arması altında, her ne şartta olursa olsun hedefimize ulaşmak için mücadele edeceğiz. Kimsenin bundan şüphesi ve endişesi olmasın.”